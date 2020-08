Comunali di Avezzano, lista civica Avezzano Bene Comune contro Sergio Di Cintio: la coerenza non si compra al mercato

Avezzano. Comunali di Avezzano, lista civica Avezzano Bene Comune contro Sergio Di Cintio.

“Solo pochi giorni fa, in un lungo post su Facebook, l’ingegnere Sergio Di Cintio dichiarava espressamente: “Dopo un’attenta analisi dovuta a motivi personali e a nuovi sviluppi lavorativi, ho ritenuto opportuno non proseguire il percorso di candidatura alla carica di sindaco di Avezzano”. Per poi continuare: “A ciò si aggiunge la decisione di non candidarmi a consigliere nelle liste di nessuno dei pretendenti alla carica di sindaco. Vi garantisco che rimarrò coerente non avendo paura di incontrare me stesso nei miei pensieri””, ha spiegato il gruppo Avezzano Bene Comune.

“Contravvenendo a tali affermazioni, Di Cintio, come testimoniato dai media nel giorno di sabato 8 agosto 2020, si è apertamente schierato con uno degli aspiranti sindaci. Tenendo a sottolineare che ciascuno, naturalmente, è libero di agire come meglio creda, Avezzano Bene Comune, per una mera questione di igiene politica, vuole ricordare sommessamente a Di Cintio che la coerenza non si compra al mercato. E tiene a ribadire che non vorremo che il termine ‘civismo’ finisse per far rima con il termine ‘cinismo’ “.