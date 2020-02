Comunali di Avezzano, Cococcia di Azione: “Non costituiremo una lista unitaria con +Europa, no alle alleanze basate sul nulla”

Avezzano. “ La situazione politica ad Avezzano ci ripresenta uno scenario simile in varie realtà italiane” ha dichiarato Simone Cococcia, coordinatore e rappresentante del comitato “Azione”.

“Come coordinatore e rappresentante del comitato Azione sento a nome dei miei iscritti di voler precisare alcune questioni riguardo la situazione politica di Avezzano. Abbiamo comunicato la nostra volontà al coordinatore di + Europa, di non voler costituire una lista unitaria su Avezzano, in quanto riteniamo che attualmente i due partiti essendo ancora due forze rappresentative diverse a livello nazionale, non abbiano ancora programmi e idee comuni.” continua Cococcia.

“Le alleanze tra partiti devono iniziare a livello nazionale per poi applicarsi a livello comunale, fare un’alleanza basata sul nulla, senza nessun programma in comune, è solo un azzardo per raccogliere più consensi. La nostra politica su Avezzano e le nostre alleanze si baseranno soltanto sulle idee e sui programmi. Alla base delle nostre trattative ci saranno dei vincoli, il primo è mai in lista con M5S, Lega e Fratelli D’Italia. Il nostro movimento nasce proprio per

distinguersi da questi partiti e pertanto non saremmo disponibili a simili alleanze con sovranisti e populisti.” conclude Cococcia.