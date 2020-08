Comunali Avezzano, Pestilli (FdI): il centrodestra guiderà la città per i prossimi 5 anni, invito Forza Italia a riflettere

Avezzano. “È ormai noto che i sondaggi danno per vincente il centrodestra in quasi tutti i comuni e regioni prossimi al voto, così come Avezzano dove la coalizione vede protagonista il candidato sindaco in quota Lega”, dichiara Rosa Pestilli.

A pochi giorni dalla presentazione delle liste, Rosa Pestilli, responsabile regionale del Dipartimento Politiche Sociali di Fratelli d’Italia Abruzzo, nonché candidata consigliere nella lista di Giorgia Meloni, invita anche Forza Italia affinché prevalga responsabilità, buon senso e venga rispecchiata anche la decrescita nazionale dell’attuale Governo.

“È il momento che la condivisione di questo percorso”, prosegue Pestilli, “si trasformi in progetti concreti e soprattutto in numeri, affinché si possa ricostruire una grande comunità e una città a misura d’uomo. Una città che dovrà avere tutti gli strumenti a disposizione per tornare a vivere con serenità e libertà di pensiero, basta parlare, bisogna andare a governare perché non può più essere strumentalizzata al centro di un dibattito politico a dir poco quasi inesistente. Il piano B deve essere ormai attivato lasciando la parola ai nostri cittadini, noi che scendiamo in campo con coraggio determinazione e sacrificio, siamo chiamati semplicemente a dimostrare le nostre capacità e mettere a disposizione le competenze a servizio della politica. La gente vuole partecipare, contribuire e non essere considerata solo come un salvadanaio per accomodare i soliti noti su qualche poltrona. Sicuramente comportamenti responsabili verranno premiati. Crediamoci insieme”, conclude la Pestilli.