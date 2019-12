Comunali 2020, spunta il nome di Lorenzo De Cesare per il centrodestra. Lega possibile destinazione

Avezzano. Passano le settimane ma di candidati sindaco, ufficialmente accreditati in quanto tali, neanche l’ombra. In casa centrodestra il confronto prosegue e, anche se non si è trovata la quadra circa un possibile leader, i dialoghi vanno avanti spediti alla ricerca di quel nome che dovrà unire tutti, partiti ed eventuali liste civiche a supporto degli stessi.

Nei giorni scorsi la Lega, ha ribadito la volontà di presentare il prossimo primo cittadino, avocando a sé il diritto di prelazione sul nome da spendere. Il partito fa leva sulle alte percentuali e sul fatto di aver piazzato diversi nuovi ingressi nella Marsica, rafforzando, quindi, quella presenza sul territorio che veniva richiesta a gran voce.

Quello di Lorenzo De Cesare è, in ordine di tempo, l’ultimo nome che circolerebbe negli ambiente e che, secondo i rumors degli ultimi giorni, metterebbe d’accordo gran parte dei componenti della coalizione. Il commercialista e imprenditore avezzanese ha un lungo passato nella politica di città; ex esponente di Alleanza Nazionale, ha avuto un ruolo come assessore al Bilancio durante la giunta Floris, è sceso in campo con una lista in occasione delle comunali nelle quali vinse Gianni Di Pangrazio e presentò un’alleanza, una coalizione- naufragata dopo pochi giorni – con Nazzareno Di Matteo e Tiziano Genovesi durante le ultime amministrative vinte poi da Gabriele De Angelis.

Alle varie riunioni o incontri della Lega, De Cesare, però, non ha preso ancora parte. Alle scorse regionali, quelle che hanno visto poi trionfare Marco Marsilio, c’era stato un avvicinamento tra le parti, anche se poi non si è concretizzato e si è rivelato un nulla di fatto. Se possa essere o meno candidato sindaco per il centrodestra, e per la Lega, questo è ancora prematuro per affermarlo. La possibilità, però, che decida di scendere in campo come candidato consigliere, invece, appare più probabile.