Compri una cucina? Da Nuovo Ambiente Arredamenti tra le più amate dagli italiani

Le cucine Scavolini sono tra le più amate dagli italiani. Ma sapete il perché? Il team di Nuovo Ambiente Arredamenti, unico rivenditore avezzanese, ci svela quali sono i punti di forza di un’azienda capace di realizzare i sogni di coloro che vogliono interpretare gli spazi di casa propria con gusto e razionalità.

“Noi di Nuovo Ambiente Arredamenti”, ha dichiarato Carlo Alberto Ippoliti, “abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti la possibilità di scegliere cucine che rispecchino, oltre ai gusti personali, i criteri di funzionalità, sicurezza, ergonomia, alta qualità dei materiali e design all’avanguardia”.

“Inoltre, diverse sono le agevolazioni che l’azienda propone in termini di convenienza”, ha continuato, “oltre alla cucina si possono infatti ricevere in omaggio o con vantaggiosi sconti elettrodomestici o complementi (tavoli e sedie). In più, Scavolini vanta una qualità certificata e una sostenibilità garantita, lavorando nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza in ogni fase dell’attività”.

Non è tutto: il servizio di assistenza garantita di Scavolini protegge la cucina per ben 10 anni. Inoltre, da Nuovo Ambiente Arredamenti è possibile acquistarle con un finanziaria a tasso zero. Questo mese il prezzo parte da 2990 euro!

Per maggiori info non resta che visitare il sito https://www.nuovoambientearredamenti.com, chiamare il numero 0863 416090 o recarti nello showroom in via Tiburtina Valeria 67060 Cappelle (AQ).