“Compra locale, compra italiano”, l’iniziativa di Fratelli d’Italia in piazza Risorgimento ad Avezzano

Avezzano. Stamattina, i dirigenti e i militanti di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale hanno allestito un gazebo in piazza Risorgimento per promuovere le campagne “Compra italiano” e “Io ho quel che ho donato”. Erano presenti anche Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, e l’assessore regionale Guido Quintino Liris.

“La campagna #CompraItaliano è una iniziativa che il partito ha lanciato in tutta Italia, alla quale anche l’Abruzzo e Avezzano hanno aderito con grande entusiasmo” hanno spiegato gli organizzatori. “Fratelli d’Italia si è sempre battuta per sostenere le aziende e i prodotti italiani, ma quest’anno, a causa della crisi economica legata alla pandemia, momento storico in cui è in gioco la sopravvivenza stessa del nostro tessuto sociale ed economico, è più che mai importante acquistare prodotti possibilmente abruzzesi per fare i regali di Natale. Sarà nostra cura fornire a chi vuole aderire a questa campagna e hanno già acquistato i loro regali fornire una carta da regalo con cui impacchettare il dono”.