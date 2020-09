Componenti della lista civica ‘Per Celano’ si sottoporranno a loro spese al tampone Coronavirus

Celano. “Nessun allarmismo, ma la salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. Pronti a sottoporci tutti ai tamponi a nostre spese”.

I componenti della lista civica ‘Per Celano’ nelle prossime ore si sottoporranno a loro spese al tampone per il Coronavirus alla luce dei casi registrati nelle ultime ore in città. “Abbiamo deciso, d’intesa con il candidato sindaco Gesualdo Ranalletta, di sottoporci al tampone, a nostre spese, per la tutela nostra e dell’intera collettività”, hanno spiegato i membri della lista ‘Per Celano’ . “Chiediamo all’altra lista di fare la stessa cosa nell’interesse della collettività. Appena possibile ci recheremo in una struttura privata e ci attiveremo per effettuare il tampone. Invitiamo inoltre il sindaco a istituire temporaneamente un ambulatorio per permettere gratuitamente ai celanesi di potersi sottoporre al rapid-test in maniera pratica e veloce”.