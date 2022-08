Completamento della circonvallazione a San Benedetto, partiti i lavori sulla Sp 20

San Benedetto dei Marsi. Sono stati consegnati dalla Provincia i lavori per circa 300mila euro che avranno a breve inizio, per il completamento della messa in sicurezza della strada provinciale 20, tratto circonvallazione del Comune di San Benedetto dei Marsi.

A seguirli il consigliere vicario per la Marsica e delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi. “Sono interventi che si aggiungono ai circa 150mila già realizzati che consentiranno di completare la messa in sicurezza del tratto di strada provinciale 20 “circonvallazione” del Comune di San Benedetto che versava in condizioni critiche”, ha precisato il consigliere provinciale,

“sullo stesso tratto stiamo predisponendo anche la progettazione per la realizzazione di una rotonda all”altezza di un critico crocevia oggetto di numerosi sinistri. Nel frattempo provvederemo a predisporne una provvisoria e sperimentale al fine di evitare il verificarsi di ulteriori incidenti”.