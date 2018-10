Completamento del nuovo municipio, incontro tra i residenti del quartiere Pulcina-Scalzagallo e l’amministrazione

Avezzano. Completamento del nuovo municipio, al via l’incontro tra i residenti del quartiere Pulcina-Scalzagallo e il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis.

È previsto per il prossimo lunedì 8 ottobre, alle ore 18.30, nella Sala Teatro sottostante alla chiesa dello Spirito Santo in via Aldo Moro, un incontro tra i cittadini e l’amministrazione comunale di Avezzano per discutere del completamento del nuovo municipio della città.

L’Azione Cattolica della Parrocchia di via Aldo Moro ha organizzato inoltre per il prossimo sabato, dalle ore 17.30, la “Festa del Ciao“, dove i ragazzi dell’ACR prenderanno parte ai tanti giochi formativi.