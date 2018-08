Complesso musicale su un rimorchio agricolo, bloccata la strada principale del paese

Luco dei Marsi. Un rimorchio agricolo messo di traverso, con sopra un complesso musicale, che impedisce il transito su viale duca degli Abruzzi, la via principale del paese. La segnalazione, arrivataci in redazione poco fa insieme a delle foto, è di alcuni cittadini allarmati per la fantasiosa interpretazione dell’ordinanza comunale n°44 del 3 agosto.

L’ordinanza, in effetti, non è molto chiara, poiché non si capisce cosa la giunta ordina di fare su viale duca degli Abruzzi, all’altezza che va da via Carlo Alberto a via XI Febbraio. In teoria si intuisce che la strada dovrebbe essere chiusa per isola pedonale, ma qualcuno si è fatto prendere la mano e ha messo di traverso un rimorchio, con sopra un complesso musicale, senza un trattore agganciato che possa spostarlo in caso di emergenza. I cittadini che hanno contattato la redazione, preoccupati di non vedere rispettate le norme di sicurezza sulle vie di fuga in caso di emergenza, hanno cercato di parlare con la sindaca De Rosa, che però, a detta dei cittadini, ha addossato la responsabilità all’ufficio tecnico. Quindi i cittadini si sono rivolti al 112, che ha garantito avrebbe avvisato la caserma di Luco dei Marsi, ma ha anche consigliato ai denuncianti di fare un esposto alla procura, per mettersi al sicuro dal punto di vista di eventuali responsabilità civili. Nella’ordinanza, infatti, viene specificato chiaramente che il transito e la sosta è comunque consentito per i veicoli riservati agli invalidi e ai mezzi di soccorso, ma come si può vedere chiaramente dalla foto, in questo modo il transito non è possibile. La sindaca De Rosa, raggiunta al telefono, sostiene che l’ordinanza è stata emessa in maniera corretta dall’ufficio tecnico e pertanto va rispettata, chiunque ne approfitterà interpretandola in maniera diversa, ovviamente andrà incontro alle norme sanzionatorie. @francescoproia