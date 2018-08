Compleanno sul palco per Arisa, a Luco dei Marsi si festeggiano i 36 anni della cantante

Luco dei Marsi. Una bella sorpresa per Arisa, in concerto ieri sera a Luco dei Marsi. La cantante, che è salita sul palco marsicano per l’ultima tappa del suo tour estivo “Ho perso il mio amore“, ha festeggiato a Luco i suoi 36 anni.

Poco dopo la mezzanotte infatti sono stati portati sul palco torta e fiori, per festeggiare la cantante genovese. Arisa, vincitrice due volte del Festival di Sanremo, con “Sincerità” nel 2009 nella categoria delle giovani proposte e nel 2014 nella categoria big con il brano “Controvento“, per poi arrivare a presentare la kermesse musicale nell’edizione con Carlo Conti ed Emma Marrone, ha cantato in piazza Umberto I i suoi più grandi successi, emozionando il pubblico. Vincitrice di numerosi premi, tra cui il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009, due Wind Music Awards e un Venice Music Awards, Arisa tra successi e brani inediti ha fatto cantare le migliaia di persone presenti al suo concerto. Durante la serata non è mancata “Vasame”, il brano facente parte della colonna sonora del film Napoli Velata di Ferazan Ozpetek.

