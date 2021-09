Compagnia carabinieri Tagliacozzo, si è insediato il capitano Michele Valentino Chiara

Tagliacozzo. Ha preso servizio come comandante della compagnia carabinieri di Tagliacozzo, il capitano Michele Valentino Chiara. Classe 1976, originario di Pozzuoli (Napoli), il capitano Valentino Chiara ha indossato la divisa da giovanissimo, subito dopo la maggiore età, seguendo la vocazione di famiglia: suo padre era un carabiniere ed è nipote di un uomo che ha fatto parte della Regia Guardia.

Dopo il corso da carabiniere, quella del capitano, che si è insediato già qualche giorno fa, in una delle quattro compagnie che fa capo al comando provinciale dell’Aquila, coordinato dal colonnello Nicola Mirante, è stata una carriera tutta in ascesa.

Entrato in servizio in diversi reparti di compagnie che gravitavano su Roma, con diversi incarichi, ha lavorato per oltre 10 anni nel territorio della Capitale, a contrasto della diffusione dello spaccio di droga e delle infiltrazioni della malavita.

Diventato ufficiale dell’Arma, per due anni, dal 2013, è stato comandante di plotone e insegnante al reggimento allievi marescialli e brigadieri di Velletri.

Nel 2015 è entrato al comando carabinieri politiche agricole come comandante della sezione operativa centrale del reparto operativo, che poi è stato ridenominato, con la riforma della Forestale, Comando carabinieri per la Tutela agroalimentare.

È qui che l’ufficiale ha lavorato in importanti operazioni, specializzandosi nell’ampia materia che abbraccia tutta la normativa dei fondi destinati all’agricoltura: nello specifico, si è occupato dei controlli straordinari tesi a verificare la corretta destinazione e l’uso dei fondi erogati dall’Unione Europea nell’ambito della politica agricola comune.

Si tratta di un comando che opera su tutto il territorio nazionale attraverso il reparto operativo che ha sede a Roma. Il capitano Valentino Chiara ha lavorato in perfetta sinergia, con procure dislocate in varie zone del territorio nazionale e si è distinto nel suo impegno per la prevenzione e la repressione delle frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari.