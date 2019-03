Commissione vigilanza, Eligi (M5S): la discrezionalità per la scelta dei dipendenti rasenta la discriminazione

Avezzano. Più divulgazione dei bandi per dare più opportunità ai giovani. Questa la richiesta avanzata da Francesco Eligi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, al termine della commissione vigilanza che si è tenuta ieri nel Comune di Avezzano. Oggetto della discussione alcune assunzioni sulle quali Eligi aveva chiesto delucidazioni. “Una lunga Commissione di Vigilanza sulle assunzioni in Comune. Tante le domande e gli interrogativi, assente come al solito il Sindaco che, però, stavolta ha almeno mandato in sua vece l’assessore Casciere”, ha spiegato Eligi, “il dirigente al personale Claudio Paciotti ha risposto esaurientemente a tutte le domande sui casi che gli ho sottoposto e ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che tutte le procedure sono state seguite correttamente.

Ho avuto, però, modo di constatare che ad Avezzano: c’è pochissima fame di lavoro, dal momento che per 4 posti da impiegato a tempo indeterminato sono pervenute solo 4 domande; le indicazioni date dall’Amministrazione sui requisiti da valutare per reperire i futuri dipendenti sono indispensabili per trovare persone organiche e funzionali al Comune.

Tali discrezionalità nei vincoli imposti però rasentano la discriminazione, ma questa probabilmente è solo una mia opinione. Se i bandi fossero maggiormente divulgati e pubblicizzati, allo stesso modo in cui si da risalto all’inaugurazione di una piazza, e se le regole venissero semplificate, si avrebbe la possibilità di scegliere tra molte più persone, e probabilmente anche i comuni cittadini potrebbero avere qualche opportunità in più. Che dire? Nei meandri burocratici, la conoscenza dei fatti e delle procedure concede la precedenza, ma il tutto resta nella massima regolarità!”.