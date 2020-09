Comizio del centrodestra ad Avezzano, ci saranno Salvini e altri “big” nazionali e locali

Martedì 15 settembre, il centrodestra scenderà in piazza ad Avezzano a sostegno del candidato sindaco, Tiziano Genovesi, “per conquistare il Comune e liberare la città e il territorio da una classe politica fallimentare”. L’appuntamento è alle 18.30, in piazza Risorgimento: è in programma un comizio elettorale con i big nazionali e locali della coalizione.

È previsto un intervento in diretta video di Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, e del deputato di Fdi Giovanni Donzelli, segretario organizzativo nazionale, e dal vivo del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio (Fratelli d’Italia), del deputato della Lega Luigi D’Eramo, coordinatore regionale del partito, del senatore di Cambiamo Gaetano Quagliariello e del segretario regionale dell’Udc, Enrico Di Giuseppantonio.

“Faremo una grande manifestazione in piazza, il Centrodestra vuole vincere e vuole dirlo chiaramente ai cittadini, agli elettori – spiega il candidato sindaco, segretario della Lega in provincia dell’Aquila -. Abbiamo progetti già pronti ed idee che innescheranno la rivoluzione del buonsenso che abbiamo preparato partendo dal basso, dai bisogni della gente e delle imprese, per restituire alla collettività una Città sicura, produttiva, caratterizzata dal benessere. Una Città che esca fuori dall’isolamento riproponendosi come centro strategico e nevralgico in Abruzzo e che sia capace di avere un ruolo, colloquiando con dignità con il Governo, sostenuto dalle forze di Centrodestra, e anche con l’Europa. Insomma, in questi sette giorni dobbiamo fare l’ultimo sforzo per una nuova stagione politica”, conclude il 40enne imprenditore.