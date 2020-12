Comitato emergenza Avezzano: “Invitiamo allo screening, ma ospedale da campo necessario”

Avezzano. Il Comitato Emergenza Avezzano nel confermare il pieno appoggio alle iniziative dei 27 Sindaci della Marsica, ribadisce l’urgenza di realizzare l’ospedale da campo militare(9°reggimento Alpini) per sopperire alla mancanza di personale medico e infermieristico. “Inoltre”, “è fondamentale dotare il nostro nosocomio di una macchina per tamponi per stabilire in tempi rapidi la positività dei cittadini che si recano al Pronto soccorso, per scongiurare lo svilupparsi di pericolosi focolai all’interno dello stesso. Inoltre, invitiamo la popolazione di Avezzano a partecipare allo screening organizzato dall’amministrazione comunale che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 dicembre, nei vari punti predisposti all’interno della città”.