Come valorizzare le aree interne, se n’è discusso con un tavolo tecnico a Lecce nei Marsi

Lecce nei Marsi. Si è svolto oggi nell’aula consiliare del Comune di Lecce nei Marsi il “Focus” per la strategia territoriale dell’Area Interna Valle del Giovenco-Valle Roveto-Villavallelonga. Al Focus ha partecipato la struttura del Comitato Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la dott.ssa Sabrina Lucatelli e l’Assessore per le aree interne della Regione Abruzzo, dott. Guido Liris.

La riunione è stata introdotta dal Sindaco di Lecce nei Marsi, Dott. Gianluca De Angelis, che ha espresso soddisfazione per l’evento odierno e l’attenzione che il Comitato Tecnico e la Regione Abruzzo stanno dedicando all’Area Interna della Marsica. La strategia generale dell’Area è stata illustrata dal sindaco di Pescina, Stefano Iulianella. Sono stati presenti tutti i Sindaci, i dirigenti scolastici, gli attori istituzionali e sociali del territorio. Sono intervenuti il Dott. Carlo Rossi sul tema dell’associanismo istituzionale e Antonella Buffone Sindaco di Balsorano sul tema della mobilità.

Nella sua valutazione finale la Dott.ssa Lucatelli ha ringraziato gli attori territoriali e i comuni dell’Area per il vivace impegno assunto per la realizzazione della strategia di coesione.Ha inoltre evidenziato le potenzialità territoriali, che ha individuato con la vicinanza dei poli di comunicazione e soprattutto per la significativa presenza di giovani e cittadini stranieri residenti.Ha quindi sollecitato un forte investimento sul capitale umano, con la formazione al lavoro, per lo sviluppo di iniziative economiche locali da parte di giovani, adulti e cittadini immigrati residenti.

L’Assessore Guido Liris ha apprezzato molto l’elaborazione della strategia e ha posto l’obiettivo, attraverso la funzione di coesione delle aree interne, di eliminare in Abruzzo il dualismo tra aree costiere e montane,con il superamento delle grandi criticità presenti nell’Abruzzo interno.

L’Assessore Liris, ha inoltre elogiato l’entusiasmo e l’impegno dei Sindaci dell’area Valle del Giovenco-Valle Roveto-Villavallelonga e ha infine assicurato il pieno e costante sostegno da parte del Governo regionale.

“Sono molto soddisfatto dei risultati e per il lavoro che stiamo svolgendo – ha dichiarato il Sindaco di Lecce nei Marsi Avv. De Angelis – l’incontrodi oggi sprona le nostre tre valli al massimo impegno di coesione, per realizzare una strategia che faccia rivivere la secolare storia delle nostre montagne con nuovi processi di innovazione ed esperienze capaci di restituire ai giovani un territorio vivo per la costruzione del loro futuro.Ringrazio il Comitato Tecnico e la Regione Abruzzo per il sostegno ricevuto e i Sindaci per la fiducia che mi hanno accordato come coordinatore dell’Area”