Come si corre? Come ci si prepara per l’attività sportiva? Ve lo spiegherà un corso a Celano

Celano. Come si corre? Come ci si prepara per l’attività sportiva? Questi gli interrogativi ai quali il gruppo sportivo Celano darà una risposta con il corso “Avvicinamento alla corsa” tenuto da Domenico Elio Ciaccia istruttore di atletica leggera Fidal (Federazione Italiana Di Atletica Leggera). L’approfondimento dedicato agli sportivi inizierà il 16 febbraio alle 16 al palazzetto dello sport di Celano. Ci saranno due lezioni, oltre quella del 16, previste per il 2 e il 16 marzo. Il costo del corso è di 20 euro per i non tesserati. Per informazioni info@grupposportivocelano.it.