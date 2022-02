Come scegliere il divano giusto? Guida all’acquisto con Di Cesare Arredamenti

Il protagonista indiscusso della zona soggiorno e delle tue esigenze di relax? Il divano, senza dubbio. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, ci si è resi conto di quanto giochi un ruolo importante questo arredo all’interno della propria casa.

Scegliere quello giusto, quindi, ti permette di creare al meglio quell’oasi intima che, oltre a recarti piacere, non deve stonare nello stile che caratterizza la tua abitazione.

Di Cesare Arredamenti, in questo appuntamento, ti fornirà una mini-guida contenente i consigli relativi all’acquisto del divano perfetto per casa tua.

1. Divano angolare per ampi spazi.

Il divano ad angolo è un’ottima alternativa per coloro che hanno a disposizione zone living di ampie dimensioni. Può essere posizionato al centro della stanza, per creare uno spazio più intimo, diviso dal resto della casa ma anche attaccato al muro o vicino alla finestra. È ideale per regalare comfort a tutta la famiglia, ad ospiti e anche ai propri amici a quattro zampe.

2. Divano letto per chi ama la praticità

Optare per un divano letto vuol dire optare per una soluzione funzionale. Questa tipologia di divano risponde a delle esigenze ben precise: spazi ridotti o limitati e primi appartamenti non definitivi; insomma è ideale per chi ha bisogno di flessibilità. Un divano clic clac o a ribalta, comodo per rilassarsi nel pomeriggio, pratico per essere trasformato in letto, in pochi secondi, per la notte.

3. Divano componibili per la massima espressione di sé

È la categoria di divani che più si addice alle persone che vogliono manifestare la propria personalità. Si tratta di divani di ultima generazione che si adattano alle misure del tuo salotto. Si può puntare sulla lunghezza, si può giocare con la prospettiva e con la profondità: grazie alle numerose possibilità di composizione e personalizzazione dell’arredamento, permettono la massima espressione del tuo stile personale.

4. Colori e tessuti

Oltre ai modelli, anche tessuti e colori rivestono un ruolo importante: un divano scuro apparirà più grande, maestoso e imponente, mentre un divano chiaro sarà capace di rendere gli spazi più ampi e ariosi. Per quanto riguarda i tessuti da rivestimento, la comodità di lavarli in lavatrice o a secco ti poterà a scegliere quelli naturali (cotone, seta, lino o lana), mentre se preferisci una maggiore resistenza, i tessuti sintetici sono per te.

Se devi scegliere un nuovo divano, ecco che Di Cesare Arredamenti è il posto giusto, in cui verrai consigliato e guidato nell’acquisto da fare in base alle tue esigenze e ai tuoi gusti. Che aspetti?