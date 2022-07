Come riconoscere il pesce fresco di giornata prima di acquistarlo

Siete sicuri di saper riconoscere il pesce fresco “di giornata”? Oggi con il team della pescheria di Happy Wok vi sveliamo qualche consiglio su come distinguerlo e a cosa fare attenzione prima di acquistarlo, con l’obiettivo di non farvi sprecare soldi e, soprattutto, di non correre alcun rischio per la vostra salute.

Come riconoscere il pesce fresco.

Per riconoscere il pesce fresco non bisogna essere grandi esperti, è importante avere uno sguardo attento su alcune caratteristiche fondamentali che non devono assolutamente mancare.

1. Il profumo.



Uno dei più semplici esempi per capire se ci troviamo davanti a prodotti ittici freschi di giornata è sentirne l’odore. Il profumo del mare è infatti sintomo di un buon prodotto. Se invece percepite odori anomali è meglio evitare. Per togliervi tutti i dubbi, in ogni caso, annusate sotto le branchie e scoprirete subito la verità.

2. L’occhio.

Se l’occhio è incavato al centro e ha la pupilla grigia con la cornea lattiginosa, c’è qualcosa che non va. Il pesce fresco, infatti, presenta un occhio convesso con cornea trasparente e pupilla nera e brillante.

3. Le branchie

Se il pesce è fresco, le branchie saranno color rosso vivace mentre, al contrario, il colore sarà tendente al giallastro con muso lattiginoso.

4. Pelle.

Il pesce fresco presenta un colore della pelle vivo senza decolorazioni con muco cutaneo trasparente e lucido. Il pesce non fresco, invece, lo si riconosce perché la pelle si trova in uno strato di deperimento con muco opaco e tendente al giallo.

5. Squame.

Le squame del pesce fresco aderiscono completamente alla pelle e la carne è elastica. In caso contrario, invece, si staccano con molta facilità.

Insomma, prima di acquistare del pesce, tenete in mente questi importanti accorgimenti. La pescheria di Happy Wok è sempre attenta nella selezione dei prodotti ittici, rigorosamente freschi di giornata. Provare per credere!