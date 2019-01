Come prepararsi per i test universitari, grande successo e partecipazione di studenti alla Mondadori

Avezzano. Si è appena concluso, nella Libreria Mondadori di Avezzano, l’incontro organizzato e promosso dall’Associazione “Faro” per incontrare gli studenti marsicani che si stanno preparando per affrontare i Test di Ammissione Universitari, in particolare quello relativo alla facoltà di Medicina, a seguire gli esami di maturità.

Buona la partecipazione dei ragazzi, che hanno rivolto tante domande ai tutor e docenti del sodalizio su come predisporre e programmare un efficace percorso di avvicinamento alla prova. Gli studenti hanno dimostrato di voler soprattutto conoscere quali sono gli argomenti e quindi i quesiti maggiormente ricorrenti nelle prove passate, con riferimento alle diverse aree di Logica, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica.

Alta la curiosità sui testi e gli eserciziari consigliati cui far riferimento per ripassare ed approfondire i necessari argomenti di cui é richiesta una buona conoscenza per superare con successo il test. Al termine dell’incontro i presenti si sono cimentati con una simulazione per valutare l’attuale loro livello di preparazione, discutendo i punteggi ottenuti con gli esperti dell’Associazione.

L’incontro rientra nelle attività di orientamento condotte gratuitamente ed in modo costante dall’Associazione FARO a favore degli studenti marsicani per dar loro possibilità concrete di coronare le loro aspirazioni di studio e professionali.