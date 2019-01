Come prepararsi al meglio per il test di medicina, alla Mondadori di Avezzano un incontro con l’associazione Faro

Avezzano. Il prossimo martedì 22 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, nella libreria “Mondadori” di Avezzano, l’associazione “Faro” propone un incontro aperto al pubblico e gratuito per promuovere una riflessione condivisa sulle problematiche connesse al test di ammissione a Medicina e su come impostare un efficace percorso di preparazione alla prova.

Grande spazio verrà riservato alla conduzione di una simulazione del test di logica, al fine di consentire ai partecipanti di prendere dimestichezza con i quesiti più ricorrenti in tale area e di effettuare un’autovalutazione con riferimento ai punteggi in grado di conseguire al momento.

L’esperienza verrà coordinata da tutor e docenti di “Faro Campus”, sodalizio assurto a punto di riferimento in Abruzzo per le sue attività condotte in ambito di preparazione ai Test di Ammissione ed a diversi esami universitari in area scientifica e bio-medica.

Il progetto si colloca all’interno di un ampio programma di attività gratuite tese a favorire la preparazione degli studenti marsicani per affrontare con successo le prove di selezione per accedere a diverse facoltà di Università statali e private, iniziate con un progetto in corso presso il Liceo Classico “Alessandro Torlonia” di Avezzano, finalizzato al potenziamento delle conoscenze in ambito logico e scientifico.

L’associazione “Faro” ringrazia Ornella Gemini che, recependo e condividendo gli obiettivi dell’iniziativa, ha accettato di ospitare l’evento presso la Galleria della Libreria Mondadori di Avezzano, luogo idoneo ed attrezzato per garantire la migliore accoglienza dei partecipanti.

Tutti gli interessati a partecipare all’iniziativa possono mandare un messaggio al numero Whatsapp 3468016888, mandare una mail all’indirizzo associazionefaro@libero.it o recarsi direttamente alla sede in via Sergio Cataldi 146 di Avezzano, a pochi metri dalla centralissima piazza Risorgimento.