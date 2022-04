Come illuminare casa: idee e consigli da Di Cesare Arredamenti

L’illuminazione è un fattore da non sottovalutare quando si arreda la propria casa. La luce, infatti, è capace di creare geometrie astratte e giochi di chiaroscuro che rendono ricercata l’atmosfera dei nostri interni.

Con il team di Di Cesare Arredamenti, andremo alla scoperta oggi delle migliori proposte di illuminazione di design. Dai lampadari classici a quelli moderni passando per le lampade più stravaganti di sempre.

Lampade a sospensione

Le lampade a sospensione sono ideali per arredare qualsiasi tipo di ambiente della casa: dal soggiorno alla camera, dalla zona living alla cucina. Qui arte, tecnologia e design si sposano per dare vita a installazioni di cristallo, alluminio, ottone o altri materiali che decorano con gusto il tuo spazio e illuminano in maniera funzionale la stanza. Le nuove lampade a sospensione sono state pensate per sorprendere e regalare un tocco di stile all’abitazione.

Lampade da parete

Eleganti ma al tempo stesso stravaganti, le lampade da parete si integrano con molta facilità nell’ambiente in cui vengono posizionate, offrendo un ulteriore punto luce allo spazio. Occhio, però, a mantenere una coerenza di stile con il resto dell’arredo. Questi tipi di lampade sono la scelta giusta per esprimere la propria personalità e creatività. Diverse, infatti, le forme e i colori che, grazie alle applique, daranno carattere alle pareti colmando ogni tipo di vuoto.

Lampade da terra

La versatilità è la caratteristica principale delle lampade da terra. Capaci di unire estetica e funzionalità, sono oggetto di sperimentazione da parte dei designer e per questo motivo è possibile spaziare tra quelle classiche piantate con uno sviluppo verticale e altezza regolabile a quelle più ricercate, anticonvenzionali ad arco o con braccio flessibile.

Lampade da tavolo

Per chi ha bisogno di una fonte di illuminazione direzionale ma poco ingombrante, ecco che le lampade da tavolo sono un’ottima scelta. Diverse le tipologie e compatte le dimensioni che permettono di inserirle e posizionarle in ogni angolo della casa, facendole fungere anche da complemento d’arredo per arricchire gli spazi. Con strutture minimal, con motivi creativi e floreali o con paralume in tessuto, riescono sempre a soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze.

Di Cesare Arredamenti vi aspetta per scegliere la soluzione migliore per la vostra illuminazione di casa.