Come Elite surgelati garantisce consegne a domicilio anche nelle zone rosse.

Di Elite Surgelati e dei suoi servizi abbiamo già parlato qui. Stavolta abbiamo approfondito un tema, quello delle consegne in zone rosse chiuse per Covid-19, che ha creato non pochi grattacapi a molti distributori e corrieri. “Noi di Elite“, ci hanno spiegato in azienda, “ci siamo mossi in anticipo in modo da ottenere tutte le necessarie autorizzazioni. All’inizio abbiamo dovuto spiegare che il nostro servizio non può essere equiparato a quello dei venditori ambulanti, che fanno mercati o aprono banchi vendita. Ci siamo quindi interfacciati direttamente con le autorità dei vari comuni per fornire tutta la documentazione necessaria ad ottenere i vari permessi. Purtroppo, la procedura è abbastanza lunga e va ripetuta ogni giorno, ma organizzandoci in tempo siamo riusciti a raggiungere anche i nostri clienti più isolati. Ovviamente rispettando scrupolosamente tutte le norme di sicurezza.

E quindi autocertificazione e modulo d’ordine, che attesta la necessità della consegna. E poi mascherine, guanti, sanificazioni continue di tutti i mezzi e consegne attente, rispettando sempre la distanza sociale minima ed evitando ogni forma di contatto col cliente.

Se anche voi siete purtroppo ancora in una zona chiusa non disperate! Elite arriva anche da voi!

Via Cavour, 60 Zona Ind.

67051 Avezzano(AQ)

TEL. 0863497011

www.elitesurgelati.it

MAIL: [email protected]