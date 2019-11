Come difendersi da truffe e raggiri? Ecco i consigli di Ancos Avezzano per gli anziani

Avezzano. Al via ad Avezzano la quarta “Campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani” promossa da Anap Confartigianato, Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – direzione centrale della polizia criminale, con il contributo della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. Venerdì pomeriggio, a partire dalle 16, nella sala conferenze “Nicola Irti – Ex Scuola Montessori” in via G. Fontana ad Avezzano, si terrà il Convegno “Più sicuri insieme: IV Campagna Nazionale contro le truffe agli anziani”. La manifestazione intende attivare gli anziani affinché siano essi stessi protagonisti della sicurezza sociale, attraverso la realizzazione di specifici servizi di informazione, sensibilizzazione, ascolto attivo e supporto relativamente ai rischi legati a truffe e raggiri. Inoltre intende promuovere e rafforzare le reti sociali in cui gli anziani vivono al fine di stimolare l’attenzione di quelli più fragili e accrescere la cultura della difesa civile non violenta dei cittadini più vulnerabili, con particolare riguardo agli anziani. Falsi carabinieri, assistenti sociali, tecnici del gas, sacerdoti, suore: sono tanti i travestimenti che i truffatori di professione usano per truffare i cittadini, gli anziani in particolare, e il fenomeno è in continuo e preoccupante aumento.

Nel corso del convegno interverranno gli esponenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia postale e municipale che offriranno consigli su come riconoscere un truffatore e come difendersi in caso di raggiro. Inoltre, verranno proposte dalla “Compagnia teatrale San Pelino” alcune scene mimate che rappresenteranno degli episodi verosimili di truffa nei quali il cittadino è vittima dell’inganno. Al termine della manifestazione verranno consegnati vademecum e depliant che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Gli interventi conclusivi saranno a cura di Valeria Lovero, psicologa e psicoterapeuta e di Quirino Crosta, ingegnere, Phd Università degli Studi dell’Aquila del dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale. L’evento è gratuito e, data l’importanza dell’argomento trattato, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.