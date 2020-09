Come cucinare l’orata con patate, olive nere e pomodorini? La pescheria Oceania vi svela i passaggi fondamentali

E’ utile sottolineare come la pescheria Oceania non rifornisca alcun’altra attività del territorio e che, per acquistare il pesce fresco di cui dispone, è necessario recarsi presso il suo negozio in via America 13. Il pesce fresco viene scaricato ogni giorno e questo consente di avere un bancone sempre ricco di diverse specialità.

L’orata al forno condita con patate, olive e pomodorini è un secondo piatto facilissimo da realizzare. Prendiamo il filetto di orata, apriamola ed eliminiamo le interiora. Laviamola, eliminiamo testa e coda, togliamo la pelle e la lisca centrale

A questo punto si dovrà mettere l’orata all’interno di una grossa teglia rivestita di carta forno. Il sale, da aggiungere a gusto, darà ulteriore sapore. Volendo si può inserire del pepe nero. Dopo di che si deve infornare l’orata con tutte le patate, le olive e i pomodorini in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti. Qualche minuto prima della fine della cottura, accendere il grill superiore in modo da far formare una crosticina di pangrattato sui filetti di orata.

Adesso la vostra orata è pronta, ma subito dopo esser sfornata andrà servita immediatamente. Un piatto delizioso, ricco di gusto e facile da preparare.