Come cucinare i finocchi (del Fucino): idee per ricette facili e veloci

Piatti facili e veloci da preparare a casa con ingredienti freschi e leggeri. Questo è il must di cui vanno tutti alla ricerca durante l’estate. Ecco allora che oggi vi proponiamo, in collaborazione con l’azienda agricola Ortomedia di Angelucci Modesto, alcune idee in cui a fare da protagonista è il finocchio, uno tra gli ortaggi più amati dagli italiani. Questo è il must di cui vanno tutti alla ricerca durante l’estate. Ecco allora che oggi vi proponiamo, in collaborazione con, alcune idee in cui a fare da protagonista è il, uno tra gli ortaggi più amati dagli italiani.

Essendo estremamente versatili, i finocchi sono ottimi da preparare sia cotti che crudi. Nel primo caso, sono ideali per ricette quali sformati che possono accompagnare secondi piatti nella stagione più fredda, nel secondo invece sono perfetti per essere utilizzati in piatti freddi da assaporare in estate.

Come utilizzare i finocchi crudi.

A noi italiani piace mangiare il finocchio crudo e sempre più spesso lo utilizziamo come digestivo di fine pasto, tagliandolo a fette e lasciandolo all’interno di una ciotola con acqua fredda (e chi vuole anche pezzi di limoni a insaporire il tutto).

Lo si può accompagnare con altre verdure come sedano e carota e intingerlo nel pinzimonio, una salsa composta da olio extra vergine d’oliva, sale, pepe a cui si aggiungono eventualmente limone o aceto.

Le insalate sono quelle che più si cucinano d’estate. Tagliando i finocchi a spicchi e aggiungendo pomodori, olive nere e funghetti si può avere un piatto fresco ideale per rimanere leggeri.

Se volete osare e provare insoliti abbinamenti, il finocchio si accosta bene anche con la frutta, in particolare con l’arancia. Ottimo mix da accompagnare a piatti di pesce.

Questi sono solo alcuni suggerimenti su come preparare i finocchi crudi. Nel prossimo appuntamento vi sveleremo qualche consiglio su come realizzare dei piatti con cuocendoli al forno o in padella.