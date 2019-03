“Come costruire un’azienda di successo”, successo per il progetto dell’Istituto A. Serpieri di Avezzano

Avezzano. “Ancora una volta l’Istituto “A.Serpieri” di Avezzano dimostra di avere grande attenzione e lungimiranza nel porre in essere iniziative capaci di rinnovare e, al tempo stesso, elevare la propria proposta formativa.

In queste settimane, infatti, le classi quinte, quarte e terze sono impegnate in una serie di lezioni – seminario strettamente connesse al mondo dell’economia aziendale, del marketing d’impresa e di tutto ciò che ruota attorno al concetto di multinazionale. In che modo? Mediante il progetto “Come costruire un’azienda di successo – la nostra passione, la vostra opportunità”.

Relatori d’eccezione sono Gaetano Miranda, imprenditore con trascorsi nel campo dell’insegnamento universitario, profondo conoscitore della materia economico-finanziaria applicata al modello della multinazionale e, attualmente, licenziatario dei ristoranti Mc Donald’s di Avezzano e dell’Aquila, e il giornalista Federico Falcone. Miranda, fra le altre cose ex docente universitario, partendo dalla propria esperienza nel campo dell’imprenditoria internazionale, condurrà i giovani studenti all’interno delle più recenti e sviluppate politiche delle materie sopra citate.

Il corso è articolato in una parte introduttiva, dove viene presentata l’azienda nella sua evoluzione e struttura, la sua organizzazione odierna e l’inquadramento delle società nel panorama Italia, subito seguita da una seconda parte più tecnica con i dettagli di quello che avviene in una società che gestisce uno o più ristoranti.

Non mancheranno esempi pratici, corsi e ricorsi storici e confronto con i ragazzi che, fin dalle prime lezioni, hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità verso argomenti di stretta attualità e perfettamente in linea con il proprio corso di studio. “Si tratta di un’esperienza innovativa nelle scuole per fare quella che, a tutti gli effetti, è formazione sulla base delle politiche aziendali di una delle più grandi realtà economiche al mondo”, dichiara Gaetano Miranda, “quando abbiamo presentato il progetto alla scuola, il dirigente scolastico, i suoi collaboratori, ed anche e, soprattutto, i professori, hanno manifestato un entusiasmo contagioso e sincero.

A loro va un plauso per aver creduto in questa iniziativa. Il nostro progetto è solo agli inizi, proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico con diverse iniziative, sia teoriche che pratiche. Vogliamo garantire ai ragazzi un approfondimento sempre maggiore e che tenga conto di tutti i dettagli che ruotano attorno al mondo di una multinazionale.

Anche ciò che all’apparenza sembra irrisorio e superfluo in realtà può rivelarsi decisivo per il risultato finale”, conclude Miranda”. Nello Simonelli