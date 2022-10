Come cambiare lo sfondo di una foto grazie alle App gratuite online

Cambiare lo sfondo di una foto, anche rimuovendolo completamente, può rivelarsi molto utile in svariate occasioni. Intervenendo sul background di un’immagine, infatti, è possibile mettere in evidenza quello che è rappresentato in primo piano, isolando una figura o un oggetto per poi utilizzarli in modo creativo.

Il web è ricco di applicazioni per cambiare sfondo alle foto, alcune gratuite e altre disponibili a pagamento. Orientarsi nella scelta non è semplice, soprattutto se non si è esperti designer e si teme di optare per uno strumento eccessivamente complesso e non proprio user friendly.

Dove trovare in Rete le migliori App per cambiare sfondo alle foto? Affidarsi a uno strumento disponibile gratuitamente consente indubbiamente di risparmiare denaro, tuttavia è importante poterne testare le funzionalità per verificare che sia realmente alla portata di tutti, principianti compresi.

Cambiare sfondo immagine ottenendo risultati di qualità

Quando si ha la necessità di modificare gli sfondi delle foto è sempre preferibile che le immagini contengano in primo piano elementi facili da definire, in modo da ottenere un risultato che non ha nulla da invidiare a quello garantito dai costosi e sofisticati editor di grafica.

L’applicazione gratuita Bgremover, ad esempio, è basata sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale che elaborano elabora i dati dell’immagine in modo veloce e preciso, individuando in pochi secondi lo sfondo da rimuovere per apportare le modifiche desiderate. Punto di forza del tool online, che rappresenta una delle applicazioni per cambiare sfondo alle foto più veloci ed efficaci, è la procedura completamente automatica che richiede solo pochi click.

App per modificare lo sfondo delle foto: come funziona Bgremover

Bgremover, accessibile cliccando sul link https://it.depositphotos.com/bgremover.html, è uno strumento online gratuito che risponde a una delle richieste più frequenti formulate dagli utenti della Rete, introdotta da parole chiave come “modificare sfondi foto” oppure “mettere sfondo alle foto”.

Cambiare sfondo all’immagine, infatti, può essere necessario in svariate situazioni, ad esempio nel caso in cui si debba modificare il background di una foto personale da utilizzare per i documenti o per il Curriculum Vitae, oppure per realizzare un ingrandimento di un dettaglio isolandolo dagli altri elementi.

Altri scenari possibili riguardano gli eventi, le feste e le cerimonie, occasioni perfette per creare biglietti e inviti personalizzati interamente home-made, occupandosi direttamente di tutta la progettazione.

Anche in ambito professionale, infine, il tool rappresenta un valido alleato per modificare o disegnare un logo partendo da zero, da progettare anche utilizzando un’immagine già esistente e royalty-free come punto di partenza.

Per sfruttare le potenzialità di Bgremover è sufficiente collegarsi alla piattaforma ufficiale e seguire le istruzioni, attendendo solo pochi istanti per visualizzare il risultato:

caricare un’immagine cliccando sull’apposito box, in formato JPG o PNG;

attendere la rimozione dello sfondo;

scaricare sul computer il nuovo file PNG generato dal sistema.

Valore aggiunto dell’applicazione, infine, è la possibilità di perfezionare il risultato utilizzando alcuni strumenti messi a disposizione gratuitamente, tra cui un pratico set di pennelli.

Non resta che mettersi all’opera per toccare con mano le potenzialità di Bgremover, tra i migliori programmi per cambiare sfondo alle foto, risparmiando tempo e denaro senza tuttavia rinunciare a un effetto grafico di qualità.