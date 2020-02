Come aumentare punteggio graduatoria docenti e personale ATA ad Avezzano

Vuoi aumentare il tuo punteggio nelle graduatorie docenti e personale ATA ma non sai come farlo? Te lo diciamo noi. Una delle opzioni è quella di conseguire dei corsi specifici per incrementare punti e migliorare la tua posizione con l’obiettivo di moltiplicare le possibilità di ottenere un incarico.

In vista dell’uscita del concorso per il personale ATA 2020 ma anche della riapertura della II e III fascia delle graduatorie di Istituto (che permetterà ai docenti già inseriti di accrescere il loro punteggio), perché non approfittare delle opportunità che l’associazione Prometeo offre?

Sono infatti partire le iscrizioni per il corso di Operatore Amministrativo Segretariale, al termine del quale, come vi dicevamo, si potranno acquisire punti valevoli per il l’avanzamento della propria posizione nelle graduatorie. Inoltre, il corso rappresenta un’ottima opportunità anche per acquisire le competenze tecniche e specialistiche spendibili nel mondo del lavoro, grazie ai professionisti che svolgeranno il ruolo di docenti.

“Operiamo ormai da molti anni sul territorio circostante” ha dichiarato Laura Bucaioni, presidente dell’associazione Prometeo, “i risultati raggiunti ci hanno permesso di constatare un elevato standard qualitativo della nostra formazione. A confermarlo sono i numerosi partecipanti che subito dopo aver conquistato la qualifica sono riusciti immediatamente a inserirsi nel mondo del lavoro realizzando i propri sogni“.

Per maggiori info: 0863-497184