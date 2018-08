Colto da malore, muore mentre è alla guida della sua macchina in pieno centro ad Avezzano

Avezzano. E’ morto a causa di un malore in via XX settembre mentre era alla guida della sua auto. E’ avvenuto intorno alle 18, nei pressi del Castello Orsini, prima del semaforo di via Napoli.

La vittima, Giuseppe Monaco, originario della provincia di Udine ma residente ad Avezzano, aveva 81 anni. Si è fermato in mezzo alla strada con la sua macchina ed è stato soccorso dai passanti che hanno tentato un massaggio cardiaco e spostato la macchina. E’ intervenuta la polizia locale. Infatti una pattuglia era in servizio proprio in quella zona. Gli agenti hanno chiesto l’arrivo dei soccorsi. Gli operatori del 118 hanno eseguito un massaggio cardiaco ma per il paziente non c’è stato nulla da fare. E’ morto probabilmente durante il tragitto in ospedale.