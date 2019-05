Colpo alla tabaccheria in centro, i rapinatori fuggono con il bottino. Fermate due persone dalla polizia

Avezzano. Colpo alla tabaccheria in centro. I rapinatori sono fuggiti con il bottino a bordo di un’auto. Ci sono due sospettati che potrebbero aver compiuto la rapina. E’ avvenuto alla tabaccheria di via Roma, Favaro, poco prima della chiusura. Due malviventi con il volto travisato hanno fatto irruzione e hanno aggredito verbalmente il proprietario.

Si sono fatti consegnare i soldi che erano nel registratore di cassa e che probabilmente erano l’incasso della serata. I manigoldi hanno atteso l’orario di chiusura per racimolare un gruzzolo consistente. Sono scattate le indagini e dopo alcuni minuti gli agenti del commissariato di Avezzano hanno fermato due persone che sono state portate in commissariato per essere interrogate. Potrebbero aver messo in atto loro il colpo.

Sono in corso accertamenti per ricostruire i momenti salienti della rapina e per accertare le responsabilità delle due persone sotto torchio. Sono stati raccolti numerosi indizi che farebbero pensare a loro come autori della rapina.

Notizia in aggiornamento.