Arriva nella Marsica la prima colonnina per il rifornimento di auto elettriche, attivata a San Benedetto

Arriva nella Marsica la colonnina per il rifornimento delle auto elettriche.

E’ stata attivata nell’area di servizio della Iani Petroli, nel Comune di San Benedetto dei Marsi. Il nuovo distributore elettrico è una vera e propria scommessa per l’imprenditore Pietro Iani, che conta di sviluppare la sua area di servizio oltre che con altre colonnine, con un impianto a GNL (Il gas naturale liquefatto) metano, combustibile a basso impatto ambientale, rappresenta una soluzione innovativa al fabbisogno energetico utilizzato come carburante sia per le flotte di autotrasportatori che per le auto in modo da essere all’avanguardia con i tempi.

L’imprenditore Pietro Iani, ormai nel settore petrolifero da più di 50 anni con la commercializzazione sia all’ingrosso di gasolio agricolo, autotrazione e riscaldamento che al dettaglio infatti, in occasione dell’ampliamento della sua area di servizio con il GPL ha voluto pensare oltre.

E lo ha fatto con l’istallazione di una colonnina elettrica a favore della mobilità sostenibile per chi ha scelto di spostarsi in auto senza inquinare, con conseguenti benefici per l’ambiente.

Pietro Iani con i suoi figli Lucia Luca e Laura hanno voluto pensare ad un servizio che mancava e che consentirà a quelli che sono già proprietari e a chi ha intenzione di acquistare un mezzo ecologicamente all’avanguardia di far rifornimento sotto casa.

Nella sua area di servizio “mentre il cliente fa colazione presso lo Iani cafè, fa una pausa pranzo degustando i sfiziosi Hamburger presso lo Iani burger o fa giocare i propri bimbi presso l’area giochi, la sua auto si ricarica per poi poter visitare le bellezze del comprensorio senza inquinare l’ambiente cio fa intendere quanto lo staff della Iani Petroli tenga al benessere e alla soddisfazione della propria clientela.

Questo nuovo servizio si integra alla perfezione con le caratteristiche “smart” e “green” del distributore Iani Petroli.

Nell’impianto, infatti, oltre ai carburanti tradizionali come gasolio e benzina, tra qualche giorno verrà erogati uno dei meno inquinanti come il Gpl, l’energia elettrica necessaria al funzionamento della stazione di servizio stessa viene prodotta attraverso i pannelli fotovoltaici installati sopra la pensilina e gli uffici, una vera E- station Green.

La famiglia Iani crede nell’ambiente e nell’innovazione sostenibile.

Scegliendo di dotare la propria stazioni di postazione per la ricarica delle auto elettriche hanno voluto essere il primo distributore nella Marsica a disporre di un servizio che nei prossimi anni sarà sempre più richiesto. Si tratta un primo passo verso una svolta epocale, perché se vogliamo favorire la circolazione delle auto elettriche devono esserci prima di tutto le infrastrutture necessarie.

