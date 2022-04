Gluten Free: Colomba classica, al cioccolato, ai mirtilli o alla crema al limone…l’imbarazzo della scelta

I dolci della tradizione pasquale sono tanti, soprattutto in Abruzzo. Ma se non si vuole rinunciare a qualcosa di buono e senza glutine da portare in tavola durante le festività non si può non scegliere una Colomba gustosa. La Farmacia De Bernardinis ha selezionato diverse colombe, tutte adatte ai celiaci, per soddisfare i gusti di grandi e piccoli. C’è solo un problema: quale scegliere?

Le aziende che producono prodotti senza glutine, e spesso anche senza lattosio, tendono ad ampliare sempre di più la propria offerta. Quest’anno c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Non ci sono infatti solo le classiche Colombe, con o senza canditi, ma ci sono anche quelle con gocce di cioccolato, con i frutti e con le creme.

La NutriFree quest’anno non si è fatta mancare niente! Accanto alla Colomba classica, senza glutine e senza lattosio, con uova fresche, ha promosso la Colomba con gocce di cioccolato, soffice e golosa, sempre anche senza lattosio. E poi c’è la Colomba cuor di cacao extra soffice, con cocce e crema di cioccolato, e quella Gran delizia con mirtilli rossi e crema delicata.

Per chi invece vuole qualcosa di veramente particolare deve optare per le Colombe senza glutine Piaceri Mediterranei. C’è la super golosa con cioccolato fondente, scaglie di cioccolato al latte e una farcitura di crema al latte e gocce di cioccolato. Ma anche la Colomba super cioccolatosa con crema e gocce di cioccolato extra. Chi vuole poi portare in tavola qualcosa di unico per stupire tutti può scegliere la Colomba con crema al limone e scorza di limone, una bontà!

Insomma la Pasqua è sempre più vicina e le Colombe alla Farmacia De Bernardinis non mancano. Bisogna solo scegliere quale prendere e prepararsi a gustarla insieme a tutta la famiglia in un clima di convivialità e serenità.

#adv