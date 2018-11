Colletta alimentare dell’Ordine di Malta, appuntamento sabato nei supermercati di Tagliacozzo e Cappelle

Tagliacozzo. Sabato prossimo 17 novembre la Delegazione di Abruzzo e Molise del Sovrano Militare Ordine di Malta effettuerà una colletta alimentare per le famiglie povere. I cavalieri ed il personale del CISOM (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta) saranno presenti presso i supermercati IN’s, La Piramide ed Emmepiù di Cappelle dei Marsi e nei supermercati Donzelli e Fabiani di Tagliacozzo.

La raccolta si effettuerà dalle 9 alle 19, per dare modo alle persone che desiderano collaborare alla colletta per i poveri di offrire ciò che ritengono opportuno. Il personale autorizzato sarà riconoscibile dalle pettorine rosse con la croce ottagona bianca e la scritta Ordine di Malta Italia e consegnerà ai clienti degli esercizi commerciali un elenco di alimenti donabili (generalmente tutto ciò che non presenta problemi di conservazione) ed un sacchetto per gli alimenti da restituire all’uscita dal supermercato.

Questa ormai consueta raccolta alimentare, scaturente dal carisma millenario dell’Ordine espresso dalla “tuitio Fidei et obsequium pauperum” (difesa della Fede e servizio ai poveri) permetterà, come ogni anno, di alleviare, per lo meno in parte, le sofferenze delle famiglie povere alle quali sarà indirizzata la distribuzione del raccolto nei primi giorni di dicembre.

La Delegazione di Abruzzo e Molise del Sovrano Militare Ordine di Malta confida in una numerosa partecipazione alla colletta e rigrazia in anticipo tutti quelli che vorranno donare.