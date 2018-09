Collelongo, Venettacci è il nuovo assessore all’ambiente e allo sviluppo turistico. Per me è un onore

Collelongo. Rocco Venettacci è il nuovo assessore al Comune di Collelongo con deleghe ad ambiente e sviluppo turistico. Il nuovo componente dell’amministrazione comunale del piccolo borgo marsicano, affida a facebook le prime parole da assessore: “grazie al sindaco Rosanna Salucci per la fiducia e l’opportunità che mi sta dando e grazie a tutti gli amici e colleghi della maggioranza e di partito. È un ruolo di responsabilità che svolgerò con serietà e massimo impegno ma che non cambierà il mio modo di fare e di essere.

La delega all`ambiente trova in me forte sensibilità ed in Collelongo una ragion d’essere visto ciò che ci circonda e il nostro vivere quotidiano. Merita attenzione perché deve essere una parte fondamentale e predominante in quello che dovrà essere lo Sviluppo Turistico (attenzione, non turismo) del territorio nei prossimi anni. Iniziare a costruire almeno le fondamenta di una seria e credibile attrattività turistica, senza illusioni, film mentali, slogan privi di sostanza.

Grazie a tutti coloro che mi hanno dato, mi danno e mi daranno fiducia nei prossimi mesi. Sarò ancora più disponibile ad ascoltare chiunque abbia qualcosa da dirmi, propormi, suggerirmi… concretamente e senza troppe chiacchiere vuote. Buon lavoro a me, buon lavoro a noi”