Riapre la piscina comunale di Collelongo, Salucci: obiettivo raggiunto grazie a un lavoro di squadra

Avezzano. Riaprirà venerdì la piscina comunale di Collelongo dopo due anni e mezzo di duro lavoro volto a reperire linee di credito per i lavori di manutenzione straordinaria e cercare nuovi affidabili gestori dell’impianto pubblico. Il sindaco di Collelongo Rosanna Salucci: “è con felicità e orgoglio che annunciamo la riapertura del fiore all’occhiello di Collelongo: la piscina comunale. È stato un obiettivo raggiunto con un importante lavoro di squadra che ha visto l’unione d’intenti sia della parte pubblica che di quella privata.

Il comune, con fondi del Credito Sportivo, ha provveduto al rifacimento della vasca e degli impianti, interloquendo al contempo con i soci del Centro Italia Nuoto che, ad ottobre dello scorso anno, hanno presentato un project financing per il completamento dei lavori indispensabili alla riapertura dell’impianto. Il privato gestirà per i prossimi 20 anni la piscina e i campi da calcio attigui, a fronte dell’importante investimento realizzato. Voglio esprimere sentimenti di stima e gratitudine ai dipendenti comunali, agli amministratori, ai soci del Centro Italia Nuoto e ai loro preziosi tecnici e collaboratori, che mi hanno supportato e con i quali insieme abbiamo creduto nella realizzazione di questo progetto nonostante i tanti problemi affrontati in questi mesi.

La nostra comunità e il nostro territorio tornano ad avere un importante servizio che sarà volano per un’economia locale legata al turismo, considerata la presenza di belle strutture ricettive nel nostro comune e i progetti di sviluppo futuro del nuovo gestore. Complimenti a tutti noi!”. Venerdì la piscina sarà aperta già dalle 9 del mattino e dalle ore 17:30 inizierà la festa di inaugurazione. L’impianto, oltre ad essere completamente rinnovato, avrà anche l’acqua riscaldata in vasca. Un’oasi per tutti i visitatori, L’Oasi dell’Orso.