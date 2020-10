Collelongo, ordinanza anti-Covid: chiuse le scuole e sospeso il commercio al dettaglio

Collelongo. Emergenza Coronavirus, nuove misure restrittive a Collelongo: l’ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Rosanna Salucci. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, sospese le attività di commercio al dettaglio e tutti i tipi di eventi.

Sono espressamente raccomandati – si legge nell’ordinanza – solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si raccomanda specialmente alle persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, all’infuori dai casi di stretta necessità.

“È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus” continua l’ordinanza. “È fatto assoluto divieto di mobilità dalla propria abitazione per soggetti che presentino sintomi influenzali; è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici, agli impianti sportivi comunali, al cimitero comunale”.

“Non è consentito” prosegue l’ordinanza “svolgere attività ludica o ricreativa con persone non conviventi all’aperto; è però consentito svolgere attività motoria individualmente, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona. Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono sospese le cerimonie e celebrazioni civili; si raccomanda altresì la sospensione delle celebrazioni e cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri”.

“Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative e didattiche a distanza” continua l’ordinanza. “Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Sono sospese le procedure concorsuali private, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza”.

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità” si legge nell’ordinanza. “L’attività dei fiorai è consentita solo per consegne a domicilio di piante e fiori su ordinazione telefonica e/o deposito degli stessi presso il cimitero comunale con modalità concordate con il responsabile dell’ufficio tecnico comunale; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte l’edicola, i tabaccai, la farmacia; deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

“È consentito per le attività di ristorazione il servizio da asporto e a domicilio, dalle ore 7:00 e

fino alle ore 24.00, con prenotazione telefonica e ritiro programmato dei pasti al fine di evitare

assembramenti; sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) a eccezione delle lavanderie e dei servizi di pompe funebri; gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi della presente ordinanza sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni” conclude l’ordinanza.