Collegio maestri di sci abruzzesi Abruzzo “Fuori luogo le parole di Angelosante”

L’Aquila. “I maestri di sci abruzzesi rispettano le regole, le sentenze, le ordinanze e l’art.16 comma 1 L.R.39/2012 per il quale del Collegio fanno parte gli iscritti nell’Albo. E lo fanno condividendo le direttive che arrivano dai competenti uffici della Regione Abruzzo. Se il consigliere regionale Simone Angelosante vuole fare politica sulla pelle dei maestri di sci per regolare vecchi dissapori derivanti da competizioni elettorali, abbia almeno l’accortezza di studiare i dossier”.



Con queste parole il Collegio regionale dei maestri di sci abruzzesi ha risposto alle dichiarazioni del consigliere Angelosante.

“Davanti ai membri della Commissione regionale di Vigilanza abbiamo ampiamente chiarito tutti gli aspetti di questa vicenda – prosegue la nota – per questo ora ci sembrano strumentali e fuori luogo le parole di Angelosante. Il Collegio si è impegnato a rispettare l’ordinanza del Tar ed ha riammesso i tre maestri in vista della prossima consultazione elettorale. Poi c’è chi non è interessato alle regole, chi si diverte a soffiare sul fuoco delle polemiche strumentali, chi non è certo interessato a tutelare il futuro dei maestri di sci. A tutte queste persone – conclude la nota del Collegio – abbiamo il dovere di ricordare che la politica, le beghe territoriali, i rancori personali, non sono certamente la nostra priorità. Allo stesso tempo, abbiamo però il dovere di tutelare la professionalità, la dignità e il futuro di 700 colleghi e non possiamo certamente restare in silenzio davanti a questa ondata di imprecisioni e sciocchezze strumentali che da mesi stiamo leggendo”.