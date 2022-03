Collarmele apre le porte ai profughi ucraini, il sindaco: “Ci saranno altri arrivi”

Collarmele. Arrivati oggi 9 marzo a Collarmele tre profughi ucraini. Saranno ospitati nel map messo a disposizione dal Comune di Collarmele. I tre ucraini arrivano da Kharkiv, una delle città più massacrate dal bombardamenti russi.

Dopo un breve soggiorno Roma, i tre cittadini ucraini sono giunti nel paese, che 18 anni fa ospitò uno dei tre dopo l’incidente nucleare di Chernobyl. Ad accoglierli il Sindaco, la giunta, i consiglieri comunali e la famiglia che ospitò la donna, quasi vent’anni fa.

Il sindaco Antonio Mostacci dichiara che la collettività e le istituzioni faranno di tutto per non far mancare niente ai cittadini Ucraini; abbiamo già attivato tutte le procedure necessarie per garantire l’assistenza sanitaria; nel primo pomeriggio saranno effettuati i tamponi antigenici.

Ringrazio fin d’ora tutti coloro che si mobiliteranno per dare una mano ed un sostegno. A breve attiveremo un conto corrente per eventuali donazioni anche perché a breve, arriveranno altri ospiti, donne e bambini; dobbiamo essere pronti ad affrontare questa emergenza che tocca nell’intimo tutti noi.