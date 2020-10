Collaboratrice scolastica positiva al coronavirus, studenti del Galileo Galilei in sciopero

Avezzano. Studenti del “Galileo Galilei” di Avezzano di nuovo in sciopero, questa mattina, dopo la notizia della positività di una bidella dell’istituto marsicano.

Come raccontato da MarsicaLive, nella giornata di ieri uno studente dell’Istituto d’istruzione superiore “Ettore Majorana” è risultato positivo e anche la bidella dell’Istituto commerciale “Galileo Galilei” di Avezzano. Il giovane del quarto anno che da giorni non si recava a scuola e l’addetta al personale Ata sono gli ultimi casi che hanno interessato la Marsica che seguono quello della studentessa del Liceo Classico “Alessandro Torlonia” che aveva frequentato le lezioni solo per pochi giorni e poi era rimasta a casa per problemi di salute.

Questa mattina gli studenti hanno così deciso di non entrare in classe per mancata igienizzazione dell’istituto dopo la conferma della positività della donna del personale scolastico. “Non hanno igienizzato la scuola”, dicono gli studenti fuori dal plesso scolastico, “continueremo ad oltranza fin quando non saremo certi della pulizia”.

Un nuovo caso riguarda anche Cerchio dove una bidella è risultata positiva.