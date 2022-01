Coldiretti, si chiude la campagna di solidarietà per la pandemia: consegnate decine di pacchi alimentari

Avezzano. Si è conclusa oggi la consegna dei pacchi alimentari di Coldiretti in collaborazione con Campagna Amica e Filiera Italia insieme ai grandi marchi dell’agroalimentare nazionale destinati alle famiglie bisognose. Questa mattina sono state consegnate nel mercato di Campagna Amica di Chieti (Via Arniense in via Roma) 35 scatole di prodotti alimentari tra cui pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero e legumi destinati alle famiglie che vivono un particolare momento di disagio economico dovuto alle conseguenze della pandemia. Alla distribuzione hanno partecipato il sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’assessore alle politiche sociali Mara Maretti. Stesso copione a Pescara, con la consegna di 45 pacchi nel mercato di Campagna amica di via Paolucci e ad Avezzano, dove i generi alimentari sono stati consegnati nell’emporio solidale alla presenza dei volontari Caritas.

“In un periodo di grande difficoltà per tutto il Paese il mondo agricolo è sempre molto solidale con chi vive il disagio – spiega Coldiretti Abruzzo – continuiamo a dare il nostro contributo per aiutare chi ha bisogno con alimenti sani e italiani, sperando di poter ripetere ancora l’iniziativa che, a livello territoriale, viene supportata nell’individuazione delle famiglie bisognose dai Comuni e dalle associazioni di volontariato”.

La consegna dei pacchi alimentari si aggiunge alle altre iniziative di solidarietà portate avanti da Coldiretti e Campagna Amica. Durante le festività natalizie è stata promossa anche la spesa sospesa con la raccolta nei mercati di Campagna amica di mille chili di prodotti alimentari.