Code e disagi al centro di raccolta di Avezzano, la protesta degli utenti: attese estenuanti

Avezzano. Lunghe code sotto al sole, disagi per lo smaltimento di rifiuti e tempi di accesso stimati tra i 30 e i 40 minuti. Questo è ciò che lamentano i tanti utenti che stamane si sono recati al centro di raccolta comunale di via Nuova ad Avezzano. “Sono stato dalle 11 fino alle 14 in coda”, segnala un lettore, “continuano ad arrivare macchine, qualcuno estenuato dall’attesa va via anche di fronte al cancello di ingresso”.

“I tempi medi di accesso alla struttura sono di 30/40 minuti a vettura”, hanno continuato, “c’è solo un dipendente che non riesce a gestire tutta la fila in quanto deve prendere la temperatura, verificare il materiale che va conferito e aiutarti a individuare i cassoni giusti per scaricare. Infine deve anche impegnarsi nel compilare il foglio con il materiale portato dall’utente”.

“In tutto questo”, prosegue, “la gente sosta davanti al cancello del mattatoio comunale chiudendolo di fatto ed impedendo l’accesso agli operatori. Così non si può andare avanti. Fino a che si tratta di un caso isolato si può anche capire, ma pensare che tutto questo possa essere reiterato no. Non si possono perdere tre ore per scaricare dei rifiuti. Stamane ho sentito lamentele di tutti i tipi, se ne parla tantissimo in città e questo è indice di un disservizio che va risolto al più presto”.