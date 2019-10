Cococcia (Siamo Europei): il decreto fiscale dimostra la totale sottomissione del Pd a Italia Viva e M5s

Avezzano. “Il decreto fiscale approvato dal governo mette in risalto la totale sottomissione del Pd a Italia Viva e Movimento 5 Stelle”. Lo afferma Simone Cococcia, coordinatore della sede avezzanese di “Siamo Europei”.

“Il Pd fondava la rinascita del suo partito sul tema dell’istruzione e della sanità, ministeri non assegnati a nessun membro del Pd” prosegue Cococcia. “Successivamente, durante la discussione per il decreto fiscale, Di Maio vince la sua battaglia per la permanenza di Quota 100, Renzi vince la battaglia per l’eliminazione del contante a mille euro, Leu vince la battaglia per l’abilitazione del superticket, mentre il Pd non vince nessuna battaglia perché è totalmente privo di idee ed è diventato la gamba del M5s”.

“Il Movimento 5 Stelle, invece” spiega Cococcia “ha rinnegato totalmente la sua storia, ormai il Pdl non esiste più, di Renzi e Boschi non si sente più nulla e oltretutto, pur di salvare la poltrone, si è accettata l’alleanza con Leu dove sono iscritti gli odiatissimi Bersani e D’Alema. Gli elettori M5s o hanno deciso di rinnegare quello che hanno sempre sbandierato o altrimenti dovrebbero avere il coraggio di lasciare il loro movimento e riniziare una nuova stagione liberal-progressista che si fonda sulla lotta al populismo e al sovranismo”.

“Siamo Europei si propone una sfida per il futuro per rilanciare un nuovo gruppo che possa raggruppare persone progressiste e liberali. Il cambiamento inizierà il 23 novembre con la nascita di questo nuovo partito” conclude Cococcia.