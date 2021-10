Coccole #1 – Un nuovo inizio per un post-Covid di qualità: depurarsi, mangiar bene e coccolarsi

Alzi la mano chi nell’ultimo anno e mezzo di pandemia e lockdown si è ritrovato a fare i conti con la bilancia, osservando con tristezza una lancetta puntata sempre più su. Il forte stress indotto dall’emergenza sanitaria ha indotto tanti di noi ad assegnare al cibo un ruolo consolatorio e di gratificazione, facendoci perdere di vista concetti fondamentali come equilibrio, qualità e attenzione alla salute. In questa fase (speriamo definitiva) di vita post-Covid, determinare cosa ci fa sentire a nostro agio è la cosa più importante, dal punto di vista fisico e psicologico. Dobbiamo sforzarci di ridurre al minimo i sentimenti di stress o ansia, avviando percorsi di “rinascita” che ci portino a prenderci maggiormente cura di noi stessi e soprattutto a tornare a mangiare meglio, prestando molta più attenzione a come ci alimentiamo.

Abbiamo sentito, a tal proposito, la nutrizionista Patricia Bianchi, che collabora con la Skin Center SPA Beauty & Wellness di via Saragat ad Avezzano, luogo del benessere e delle “coccole” finalmente tornato pienamente operativo e con cui noi di Marsicalive abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con l’obiettivo di raccontare ai nostri lettori come tornare a prendersi cura di sé.

“In queste settimane di intenso lavoro”, ci ha spiegato, “abbiamo registrato una fortissima richiesta di piani alimentari e trattamenti. Esiste una fortissima necessità psico-fisica nelle persone, che sperano finalmente di aver chiuso questo triste capitolo e vogliono ritrovare il se-stessi di un anno e mezzo fa. C’è un clima molto bello anche per noi professionisti del settore, perché vediamo tanta motivazione e collaborazione totale tra chi ci contatta, ed è stimolante lavorare in questo modo”.

“Personalmente ho visto che le persone hanno accumulato peso in due step: ai classici 5-6 Kg della prima fase di pandemia, se ne sono accumulati 3-4 Kg della seconda. C’è una notizia incoraggiante però: sono chili messi su velocemente, che non hanno ancora avuto il tempo di “sedimentarsi” per anni nel nostro organismo, e quindi su di essi si può incidere e lavorare bene”.

Alla Skin Center SPA Beauty & Wellness propongono un approccio che punti soprattutto al benessere completo dell’individuo, che dopo un periodo di privazione ha il diritto e la necessità di concedersi qualche “coccola”. Un protocollo che prevede una fase depurativa iniziale, che possa aiutare ad eliminare le tante tossine accumulate in questo periodo, accompagnata da un piano alimentare personalizzato e rafforzato dall’utilizzo di macchinari all’avanguardia (come l’Infrabaldan di cui abbiamo già parlato qui) che aiutino a dimagrire con il sorriso.

“La fase depurativa è importantissima”, ci spiega Patricia, “perché aiuta ad espellere liquidi in eccesso, che danno volume e peso, facendoci sentire immediatamente meglio. Usiamo tisane e kit del Centro Messegué, che danno risultati molto rapidi (sono cicli iniziali di 7-14 gg), ma al contrario di altre diete, permettono di far perdere solo la massa grassa e non la massa magra, grazie al supporto di proteine buone che proteggono il muscolo non facendogli perdere il tono. Ovviamente, in parallelo, si procede con un piano alimentare più a lungo termine, personalizzato sulle esigenze del singolo. E, infine, mi piace sottolineare l’aiuto di macchine ad alta efficienza, come l’Infrabaldan, che hanno il pregio non solo di agire su punti localizzati, ma di farlo sotto forma di esperienza piacevole, di benessere, perché non tutti hanno la motivazione o l’energia per allenarsi in palestra o fare attività sportiva di un certo impatto”.

In sintesi, se anche voi volete tornare a un “nuovo inizio” dopo questo periodaccio, combinando i tre approcci proposti da Skin Center SPA Beauty & Wellness – depurazione, corretta alimentazione e macchinari d’avanguardia – siamo certi che i risultati non tarderanno ad arrivare! Nelle prossime settimane vi racconteremo in maniera più approfondita le varie fasi. Continuate a seguirci!