Cocaina nella sigaretta elettronica, niente domiciliari per il meccanico di Morino. Il Gip lo scarcera

Morino. Revocati gli arresti domiciliari al meccanico ventenne di Morino fermato nei giorni scorsi con addosso la droga. Il giovane della Valle Roveto era stato sorpreso dagli agenti mente cercava di allontanarsi in maniera furtiva dal bar del paese per non essere sorpreso con le mani nel sacco.

Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione era stato trovato in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e banconote di diverso taglio per un elevato importo. Il controllo esteso anche all’officina meccanica da lui gestita ha permesso di rinvenire ulteriore droga.

Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto e di decisione sulla misura cautelare. Il GIP, A.C. Mastelli, “ha deciso per l’immediata liberazione dell’indagato, senza alcuna misura cautelare a carico del medesimo”, fanno sapere in una nota i legali del giovane meccanico, Luigi Ranalletta e Stefania D’Ignazio.