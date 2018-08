Cocaina in casa pronta per essere tagliata, l’ex sindaco Ranati fermato mentre cedeva una dose

Pereto. Aveva delle dosi in casa pronte per essere tagliate. L’ex sindaco Bruno Ranati, 40 anni, è stato fermato dalla finanza mentre cedeva una dose. Emergono nuovi particolari sull’arresto dell’attuale consigliere comunale del paese, finito i domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto in flagranza è avvenuto ieri mattina mentre l’ex sindaco si trovava a Carsoli in macchina. Nel corso dell’operazione, eseguita dagli agenti del Nucleo mobile della Compagnia delle fiamme gialle di Avezzano, coordinate dal capitano Alessio Grillo, i finanzieri lo hanno visto mentre cedeva una dose a un acquirente, anche lui fermato e segnalato come assuntore.

Si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione del quarantenne che ha portato al rinvenimento di circa trenta dosi di sostanze stupefacenti miste. Ranati è stato associato ai domiciliari in attesa della convalida d’arresto che si terrà nei prossimi giorni ed è difeso dall’avvocato del foro di Avezzano Gino Bellisari. Trovato anche del mannitolo per il taglio della cocaina.

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato. L’attuale consigliere era stato eletto sindaco nelle elezioni comunali del 2011 con una lista civica portando a termine il mandato scaduto nel 2016.