Coach educativo per Dsa E Bes, ultimi posti per il corso di formazione online: ecco tutte le info

Avezzano. Ultimi posti per partecipare al corso di formazione online per “Coach educativo per Dsa e bes”, nato grazie alla collaborazione tra l’Ente di Formazione “Prometeo”, accreditato presso la Regione Abruzzo, e l’associazione di volontariato “Percorsi Solidali”. A breve, infatti, sarà attivato il corso di formazione on line: strutturato per una durata complessiva di 35 ore, offre ai frequentanti un percorso formativo finalizzato ad ottimizzare le competenze professionali per la cura e l’assistenza ai bambini “problematici”, nonché un’implementazione del bagaglio culturale e delle competenze relazionali degli allievi: empatia, capacità di ascolto e comunicative.

Il “Coach” rappresenta una risorsa estremamente importante per il sostegno allo studio, al fine di agevolare, da un lato, l’autonomia del bambino e, allo stesso tempo, ridurre il carico di stress familiare. Il Corso formerà educatori specializzati per supportare studenti con difficoltà scolastiche, nel contesto educativo domiciliare ed extrascolastico. In particolare, la figura del “Coach Educativo” attua interventi specializzati per studenti con disturbi e difficoltà di apprendimento, deficit di attenzione e iperattività, disturbi del comportamento, difficoltà emotivo-relazionali, deficit cognitivi.

Il corso è rivolto, in generale, a professionisti del settore, avvocati, psicologi, insegnanti delle scuole dell’infanzia e di primo e secondo grado, genitori, operatori che desiderano avere una conoscenza più approfondita e organica della materia, a laureandi e laureati in ambito giuridico, psicologico, socio-educativo, medico, antropologico. Scopo principale è la formazione di professionisti in grado di prestare il proprio contributo tecnico-scientifico all’ambiente scolastico di riferimento, ai servizi territoriali e alle famiglie. Al termine dell’Attività formativa si fornirà anche la possibilità di iscriversi ad un elenco di riferimento, il cosiddetto “Portale del coach educativo”, pubblicato on line, a www.portaledelcoacheducativo.it, in fase di aggiornamento, che permetterà a famiglie, professionisti e scuole, di ogni ordine e grado, di trovare, nel proprio ambito territoriale, un educatore esperto, ed adeguatamente formato, a cui rivolgersi per tutte le problematiche inerenti al bambino/adulto.

Per le informazioni e le ultime iscrizioni è possibile telefonare dal lunedì al mercoledì, dalle 9 alle 16, al numero 0863-497184 oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected]