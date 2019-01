CNA, pensione Quota 100 e opzione Donna, il patronato Epasa-Itaco apre gli sportelli. Ecco tutte le informazioni

Avezzano. A distanza di poche ore dalla pubblicazione del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019, che disciplina l’accesso alla pensione anticipata con il trattamento della cosiddetta “Quota 100” e allo scivolo pensionistico per le lavoratrici secondo la cosiddetta “Opzione donna”, gli uffici del Patronato “Epasa – Itaco” di Avezzano ha registrato la presenza di decine di persone interessate all’informazione e alla spiegazione del progetto.

Nel solo pomeriggio di oggi sono state elaborate ed inviate all’Inps le prime 7 domande di pensione. I funzionari del patronato sono a disposizione per far capire come andare in pensione con quota 100 ed assistere i cittadini in ogni loro esigenza. Sinteticamente, inoltre, di seguito, si precisa un semplice calendario per accedere al pensionamento con quota 100: Lavoratori privati dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti. Dopo tre mesi per chi ha maturato i requisiti a partire dal primo gennaio 2019; lavoratori pubblici dal 1° agosto 2019 per chi ha maturato i requisiti all’entrata in vigore del decreto e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

Dopo sei mesi chi ha maturato i requisiti a partire dal 1° febbraio 2019. Le donne lavoratrici a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018 possono optare per il pensionamento con opzione “Donna”, che riconosce il trattamento pensionistico alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle

lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.

Al trattamento pensionistico anticipato si applicheranno le regole di calcolo del sistema contributivo: ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Per ogni ulteriore informazione o per le adeguate e professionali consulenze, gli interessati possono rivolgersi al Patronato EPASA-ITACO in via Bruno Buozzi 31, vicino alla sede INPS di Avezzano.