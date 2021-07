Cna Avezzano: tutto pronto per l’assemblea elettiva quadriennale

Avezzano. Tutto pronto in casa CNA Avezzano per l’Assemblea elettiva quadriennale che si svolgerà in presenza, in luogo aperto e nel rispetto delle misure anti-Covid, mercoledì 7 luglio a partire dalle 17.00 nel piazzale antistante la sala per le feste Madagascar in via dei Cappuccini ad Avezzano.

Una location simbolica, un evento carico di significato, ci dice in una nota stampa Francesco D’Amore Presidente della CNA di Avezzano.

Abbiamo voluto fortemente che questo evento si svolgesse in presenza, una sorta di inversione di rotta rispetto ai metodi di lavoro cui l’emergenza sanitaria ci ha abituato in questo periodo; non un’ assemblea in modalità video, bensì un’assise partecipata in primis dagli imprenditori, ma anche da rappresentanti istituzionali con l’intento di confrontarsi su temi economici, un confronto diretto, non in video. Queste la parole cariche di emozione del Presidente D’Amore che non si esime neanche dal sottolineare l’impegno che è stato profuso in questi giorni, anzi mesi, da tutto il gruppo dirigente, dai dipendenti, i collaboratori, per arrivare a questo importantissimo appuntamento. Un ringraziamento particolare viene rivolto dal Presidente a Fabrizio Belisari, Direttore della CNA marsicana per il lavoro svolto fin ad oggi, in periodo non certo dei più semplici, un lavoro che ha portato alla creazione di un nuovo gruppo, fatto di tante giovani imprese, professionisti e aziende partner che oggi compongono il ricchissimo mosaico CNA Avezzano.

Gli fa eco il Direttore Belisari che fa rilevare come, l’aver deciso di svolgere in presenza questa assemblea, sia stato un vero e proprio atto di coraggio; tuttavia, continua, se fino agli inizi del mese di maggio c’era ancora qualche incertezza, la motivazione ricevuta dagli stessi imprenditori cui si riferiva prima il Presidente, il rispetto delle misure anti contagio, nonché una buona campagna vaccinale esperita e ancora in corso, ci hanno portato alla decisione di svolgere la nostra assemblea elettiva quadriennale in presenza, complici anche le ottimali condizioni meteo del periodo. Proprio come asseriva il Presidente, una vera e propria inversione di rotta perché siamo convinti che un’Associazione come la nostra, passatemi il termine, debba riprendersi la scena con eventi pubblici; eventi fatti di persone, imprenditori, confronti e dibattiti che vanno ben oltre l’assetto sterile di una call, ovvero una videoconferenza.

L’assemblea sarà composta di due fasi di lavoro: la prima parte in cui è previsto, oltre i saluti del primo cittadino della Città di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, un dibattito su temi economici su cui interverranno la Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Antonella Ballone, il Presidente di CNA Abruzzo Savino Saraceni, il Direttore Territoriale di Banca Fucino Avezzano Luigi Seri; le conclusioni verranno affidate al Direttore CNA Abruzzo Graziano Di Costanzo. Procederemo infine alla seconda parte in cui provvederemo oltre all’approvazione di alcune modifiche statutarie, anche e soprattutto all’elezione dei nuovi organismi dirigenti della CNA, ovvero la nuova squadra che delineerà l’attività dell’Associazione nel quadriennio 2021-2025

Per concludere i lavori, infine, con un aperitivo cenato offerto dall’Associazione a tutti gli intervenuti; questo il nutrito programma illustrato dal Direttore Belisari.