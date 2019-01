CNA Avezzano, prorogata fino a 30 giugno la scadenza del progetto Zero Interessi. Tutte le info

Avezzano. La presidenza della CNA di Avezzano, considerato il successo ottenuto dal progetto “Zero Interessi “, ha deliberato di prorogarne la scadenza – in precedenza fissata al 31 dicembre 2018 – per altri sei mesi fino al 30 giugno 2019 al fine di dare la possibilità ad altri imprenditori come artigiani, commercianti, agricoltori e liberi professionisti di usufruire di questa importante opportunità economica.

Nel dare la notizia il presidente Francesco D’Amore ricorda che “i beneficiari di tale progetto possono essere le imprese associate e associande che, nel rispetto del collegato regolamento, potranno avere la possibilità di vedersi riconoscere il pagamento da parte dell’Associazione degli interessi bancari nel momento in cui le stesse imprese ottengono un finanziamento garantito dal Confidi della CNA”.

“Nei tre mesi nei quali è stato in vigore il bando”, ha precisato D’Amore, “abbiamo registrato un elevato numero di imprese richiedenti, quindi, non potevano far terminare un’iniziativa che funziona e che si è rivelata di estremo interesse per le imprese”.

“I beneficiari di questo progetto” , conclude D’Amore, “sono gli associati e/o associandi, clienti dell’Associazione verso i quali abbiamo il dovere di rappresentarli sindacalmente ma anche di offrire servizi competitivi, idee e progetti come questo: concreto e di tangibile sostegno economico alle imprese”. Il contributo per gli interessi bancari pagati viene riconosciuto direttamente all’impresa per finanziamenti d’importo fino a 25mila euro ed è possibile beneficiarne fino al 30 giugno 2019”.

Questo contributo è soggetto a limitazioni, bisogna quindi verificare di avere i requisiti di ammissibilità presso la sede della CNA. Per richiedere informazioni sull’iniziativa, i funzionari sono a disposizione degli interessati, tutti i giorni dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio presso la nuova sede dell’Associazione in Avezzano via Bruno Buozzi, 31 oppure ai numeri 0863/414499 – 366/7151654 – info@cna-avezzano.it